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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد القصوى وتطهير مخرات السيول استعداد لاستقبال موسم الأمطار

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة
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وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بنطاق احياء المنطقة الجنوبية والواقع بها مخرات للسيول باستمرار أعمال التطهير لرفع جميع المخلفات والتراكمات بشكل نهائي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والاستجابة الفورية لكل طارئ تنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة.  

حيث قامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اليوم بجولة تفقدية لمواقع مخرات السيول بنطاق حي ١٥ مايو وحلوان للتأكد من تطهيرها وجاهزيتها وازالة كافة العوائق منها تحسبا لسقوط الامطار من خلال اتخاذ الاجراءات الاستباقية اللازمة وتنفيذ كافة التدابير في هذا الشأن.

وتفقدت منطقة سدود اعاقة المياه وبحيرة التوسع الافقي  وحواجز توجيه المياه  بطول مسار وادي سير الجبو ( منطقة الزرايب سابقا) ب١٥ مايو.

كما تابعت الموقف الحالي لتسكين اهالي المنطقة لمدينة زهور ١٥ مايو وهي احد المشروعات التي اقامتها الدولة المصرية لتسكين اهالينا الذين تضرورا  بصورة كبيرة من جراء موجة السيول التي تعرضت لها البلاد عام ٢٠٢٠ من خلال اقامة عدد ٤٢ عمارة باجمالي ١٠٠٨ وحدة سكنية مؤثثة وعدد من الزرائب وأماكن الفرز للحفاظ علي مصادر الدخل لتلك الاسر.

كما شملت جولة اليوم تفقد مخر السيل بمنطقة كفر العلو بكورنيش النيل بنطاق حي حلوان وذلك بحضور اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان ومديري العلاقات العامة والمراسم والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية ومسئولي الري وعدد من التنفيذين.  

حيث وجهت بالاستعداد الدائم والمتابعة الدورية لرفع كل ما يستجد من مخلفات ورفع درجة الاستعداد للقصوي في أعمال النظافة ورفع المخلفات اولا باول من مخرات السيول تحسبا للتقلبات الجوية وسقوط الامطار وسرعة التعامل معها.

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المهندسة جيهان عبد المنعم المنطقة الجنوبية تطهير مخرات السيول موسم الامطار نائب محافظ القاهرة
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