شباب طنطا 2003 يهزم الزمالك في عقر داره بميت عقبة

حقق شباب طنطا فوز غاليا على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي انتهت منذ لحظات والتى أقيمت عصر اليوم على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية مواليد 2003.

تقدم الزمالك بهدف فى الدقيقة العشرين من الشوط الأول وتعادل طنطا عن طريق اللاعب صفوت فايق، وقبل نهاية الشوط الثانى أحرز هدف الفوز محمد الفاتح الشهير ببوجى.

تألق أبناء السيد البدوى وأدوا مباراة من المباريات الممتعة وتعتبر من أفضل المباريات التى اقيمت حتى الان في البطولة، وقد حضر اللقاء علاء عكاشة رئيس القطاع وعلاء صابر المدير الفنى للقطاع.

ويقود جهاز فنى لطنطا اسلام عبدالغفار مدير فنى محمد فريج مدرب عام، جمال درويش مدرب حراس المرمى، على بطاطا ادارى الفريق، مجدى نبيل اصابات ملاعب، سامح يوسف عامل وعلى الساهى عمال مهمات، تحت قيادة علاء عكاشة رئيس القطاع علاء صابر مدير فنى القطاع، حمدى موسى مدير إدارى القطاع.