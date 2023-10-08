مساعد وزير الداخلية الأسبق: حرب أكتوبر كانت ملحمة بين القوات المسلحة والشرطة

قال اللواء خالد الشاذلي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه يفتخر دائمًا بحرب السادس من أكتوبر، والرئيس السادات الذي استطاع أن يُحافظ على سرية المعلومات الخاصة بالحرب، مشيرًا إلى أن الرئيس السادات حدد ساعة الصفر بدون أن يعلم العدو أي شيء عن الحرب.

وأضاف "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على "صدى البلد"، أن الرئيس السادات استخدم اللغة النوبية في تبادل المعلومات بين القوات، وهذا صعب على قوات الاحتلال فك شفرة القوات المسلحة المصرية.

ولفت إلى أن حرب السادس من أكتوبر كانت ملحمة بين الشعب والقوات المسلحة وقوات الداخلية، معقبًا: "الشرطة والجيش دائمًا هما من يقومان بحماية الدولة المصرية إلى أبد الأبدين بإذن الله".