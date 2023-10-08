الشهيد الحي: مصر دفعت ثمن الأمن والاستقرار دماء وتضحية

قال بطل نصر أكتوبر المجيد عبد الجواد سويلم، الشهير بالشهيد الحي، إنه كان يسعى للشهادة منذ أن كان عمره تسع سنوات، معقبًا: "كان أملي وأنا صغير أدخل الجيش، وعندما دخلت الجيش التحقت بالصاعقة من أجل أن أخدم الوطن".

وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على "صدى البلد"، أنه تلقى تدريبًا قاسيًا وراقيًا جدًا في سلاح الصاعقة، وحضر نكسة 1967، وحدثت خسائر كبيرة، وبعد ذلك بدأت حرب الاستنزاف التي استمرت لـ3 سنوات.

وأوضح أنه تمكن في حرب الاستنزاف من تدمير 16 دبابة ومدرعة، والكثير من مخازن الذخيرة والمعدات، وأثناء مشاركته في العمليات ضُرب بصاروخ من طائرة إسرائيلية، فبترت ساقة اليمنى واليسرى وساعده الأيمن وفقد عينه اليمنى وتعرض لبعض الحروق ولم يشرف بالشهادة، معقبًا: "كان نفسي أحصل على الشهادة والله".

ولفت إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما زاره وهو مصاب طلب منه العودة إلى الخدمة مرة أخرى، موجهًا حديثه للشباب: "الأمن والأمان اللي مصر عايشة فيه مدفوع تمنه دماء وتضحية".