عاهل البحرين: القضية الفلسطينية ستبقى أولويتنا وموقفنا ثابت في دعم إيجاد حل عادل لها

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، ستبقى أولويتنا الكبرى، وأن موقف البحرين في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل لها ثابت لا حياد عنه، وصولًا لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن المساعي السلمية والتهدئة هي الخيار الأوحد في وجه التصعيد القائم للوصول إلى الحل المنشود.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الملك حمد بن عيسى في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب البحرينيين، اليوم الأحد، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز عيسى الثقافي في العاصمة المنامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وقال عاهل البحرين "لقد سجلنا معًا أهم اللحظات والمواقف التاريخية، واستطعنا وفق ما أقرته مصالح البحرين العليا أن نرفع راية الإصلاح والتحديث عاليًا، دون وصاية من أحد لنلبي طموحاتنا وتطلعاتنا المشتركة، وبحسب ما أجمعت عليه وتوافقت حوله الإرادة الوطنية"، مشددا على أهمية أن يواصل المجتمع البحريني الحفاظ على مكتسباته، والوقوف صفًا واحدًا في وجه كل ما يخل بوحدته واستقراره، بالإيمان الصادق وبقيم التعايش الإنساني.

ولفت إلى مواصلة البحرين مساعيها في توثيق علاقات التقارب والتكامل وتنسيق المواقف على قاعدة راسخة من الانسجام والتشاور والتعاون الأخوي تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضمن رابطة الجامعة العربية.