صلاح يسجل هدفين في تعادل ليفربول مع برايتون بالدوري الإنجليزي

واصل فريق ليفربول نزيف النقاط، التعادل مع برايتون، بهدفين لمثلهما، في مباراة مثيرة جمعت الفريقين على ملعب “فالمر” في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح سيمون أدينجرا التسجيل لصالح برايتون في الدقيقة 21 من المباراة، وسجل الدولي المصري محمد صلاح هدفين متتاليين لفريق ليفربول، حيث أحرز الأول في الدقيقة 40، وسجل الثاني من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، وأحبط لويس دانك الريدز بتسجيل الهدف الثاني لفريق برايتون في الدقيقة 79 من المباراة.

بهذين الهدفين، وصل محمد صلاح إلى 144 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، معادلاً بذلك الرقم التهديفي للنجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي، واحتل المركز الثالث على قائمة أفضل هدافي البريميرليج على مر العصور.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت الكسندر ارنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك اليستير، هارفي إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

واحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، فيما رفع برايتون رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز السادس.