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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رفيق كابو يقود هجوم إنبي أمام بيراميدز

إنبي
إنبي
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اعلن تامر مصطفي المدير الفني لنادي إنبي عن تشيكل الفريق لمواجهة بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويسضيف ملعب الدفاع الجوي اللقاء المرتقب بين الفريقين مساء اليوم الأحد.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – سيف الخشاب

الوسط: علي فوزي – أحمد العجوز – زياد كمال – مصطفى دويدار

الهجوم: أحمد جمال – أحمد أمين "قفة" – رفيق كابو

وعلى دكة البدلاء: عبد الرحمن سمير - محمد حامد - عبد الرحمن عماد - مصطفى شكشك - مودى ناصر - مروان داوود – على عبد المطلب "أوسكار" - أحمد نادر حواش - محمد حمدى.

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تامر مصطفى لدوري المصري الممتاز بيراميدز
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