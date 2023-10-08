الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أرسنال

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي سيواجه أرسنال، اليوم الأحد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف الجانرز المباراة على ملعب الإمارات، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، في إطار منافسات الجولة الثامنة من البرمييرليج.

واعتمد جوارديولا على إيرلينج هالاند لقيادة الهجوم، ويدعمه من الخلف كل من برناردو سيلفا وجوليان ألفاريز وفيل فودين.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة أمام أرسنال بالتشكيل التالي:

الدفاع: يوسكو جفارديول - ناثان أكي - روبن دياز - كايل ووكر.

الوسط: برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - فيل فودين - ماتيو كوفاسيتش - ريكو لويس.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.