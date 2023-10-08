"مياه الفيوم" سحب وتحليل 35164 عينة مياه خلال سبتمبر 

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف بالفيوم، عن قيام قطاع المعامل بالشركة بسحب وتحليل 35164 عينة مياه لمتابعة جودة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي خلال سبتمبر الماضي على النحو التالي 34606 عينة مياه من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة و492 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي، بالإضافة لجمع 66 عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.

وأكد "النجار" أن الشركة تولي بالغ الاهتمام بجودة ومأمونية مياه الشرب لإنتاج كوب ماء نظيف وآمن مطابق للمواصفات القياسية وهو الهدف الرئيسي للشركة، والتأكد من مطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة للمواصفات ومتطلبات حماية البيئة والصحة لضمان عدم تلوث البيئة والحفاظ على صحة المواطنين

موضحاً أن الشركة تسعى بشكل دائم لتطوير أدواتها واستحداث طرق جديدة واتباع أحدث الأساليب العالمية في مجال إنتاج مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

وفي السياق أفادت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن الشركة تدعم وبشدة قطاع المعامل في توفير أحدث الأجهزة والمعدات المعملية والتدريب المستمر للعاملين بالقطاع وتنفيذ الورش العلمية والعملية الداخلية والخارجية وتبادل للخبرات مع الشركات التابعة من أجل الإرتقاء بمنظومة الجودة في إنتاج مياه الشرب والصرف الصحي.

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