الأهلي يحسم الشوط الأول بثنائية في شباك الإسماعيلي

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول بثنائية في شباك الإسماعيلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “برج العرب” بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي كل من: بيرسي تاو في الدقيقة 22 وحسين الشحات في الدقيقة 38.

وشهد الشوط الأول خروج إمام عاشور من الملعب “باكيًا” بعدما تعرض لإصابة قوية في الركبة ودخل بدلا منه اللاعب طاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد نصر ومحمد هاشم وإياد العسقلاني

خط الوسط: محمد عبد السميع ومحمد مخلوف وعمر الساعي وياو أنور

خط الهجوم: وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي عودة المغربي رضا سليم بعد التعافي من الإصابة كما عاد أيضا خالد عبد الفتاح وشهدت القائمة استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم نيدفيد ورامي ربيعة وصلاح محسن للإصابة.