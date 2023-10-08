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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة الدقهلية": توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية للمواطنين والمسافرين بـ50 جنيهًا

الدكتور شريف مكين
الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية عن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية للمواطنين والمسافرين  vaxigrip رباعي التكافؤ  بمكاتب الصحة المنتشرة في المحافظة بسعر 50 جنيها بالإضافة للمصاريف الإدارية.
وأضاف مكين فى بيان اليوم الأحد أنه يؤجل تطعيم الأشخاص المصابين بحمى شديدة ويمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم ( البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9 ).

وأشار البيان إلى أنه في حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج كما أن التطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح أما الأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الانفلونزا الموسمية بسنوات سابقة فإنه يتم اعطائهم جرعتين كاملتين يفصل بينهم مدة لا تقل عن 4 أسابيع.
وأوضح البيان أن مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، ولا يتم إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف .

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IMG-20231008-WA0052
IMG-20231008-WA0053
IMG-20231008-WA0053
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الانفلونزا الموسمية التطعيم صحة الدقهلية لقاح الانفلونزا الموسمية محافظة الدقهلية
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