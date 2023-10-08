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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البنك الدولي يتوقع تراجع النمو في أفريقيا لـ2.5% بنهاية العام الجاري

البنك الدولي
البنك الدولي
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توقعت مجموعة البنك الدولي أن تشهد منطقة إفريقيا بطئا في معدلات النمو لـ 2.5% بنهاية العام الجاري بتراجع قدره 1.1% عن العام السابق، نظرا لما تشهده المنطقة من انكماشا طفيفا في مستويات الدخول منذ 7 سنوات حتي 2025.

قالت مجموعة البنك عبر تقرير صادر عنها إنه بحلول العام القادم قد يرتفع النمو بمعدلات طفيفة تصل لـ 3.7% عام 2024 ثم إلى 4.1% عام 2025. 

وذكر التقرير أن منطقة القارة الإفريقية تواجه العديد من التحديات، ومنها "ضياع جهد عشر سنوات بسبب تباطؤ النمو"، والانخفاض المستمر في نصيب الفرد من الدخل، وتزايد الضغوط على المالية العامة والتي تفاقمت بسبب ارتفاع أعباء الديون، والحاجة الملحة إلى خلق فرص العمل.

واقترحت مجموعة البنك قدرات إفريقيا في مواجهة تلك  التحديات من خلال العمل علي اتخاذ إصلاحات شاملة لتعزيز الرخاء الاقتصادي، والحد من الفقر، وخلق فرص عمل مستدامة في المنطقة. وسيتطلب ذلك أيضًا توفير بيئة للأعمال تسهل نفاذ الشركات إلى الأسواق، والاستقرار، والنمو، وتنمية المهارات التي تناسب الطلب من جانب مؤسسات الأعمال.

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