رئيس جامعة المنصورة يتفقد الأنشطة الطلابية

قام الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بافتتاح خيام الانشطة الطلابية بالحرم الجامعي الذي تنظمه الادارة العامة لرعاية الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد.

فيما تفقد رئيس الجامعة الجوالة والخدمة العامة وحضور مراسم تحية العلم معلنًا بدء أسبوع استقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد وتم التقاط الصور التذكارية مع جوالي الجامعة.

كما قام بجولة تفقدية لخيام الانشطة الطلابية والتي تضم ادارات النشاط “ الرياضي والثقافي والاجتماعي والفني والاتحادات والاسر والطلابية وذوي الاحتياجات الخاصة واعداد القادة والعلمي والتكافل الاجتماعي، كما قام بزيارة خيمة اتحاد الطلاب وطلاب من اجل مصر.

وأكد الدكتور شريف خاطر على اهتمام الجامعة بالانشطة الطلابية في المرحلة الجامعية كونها تساهم في ترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع

وتنمية الشباب ثقافيًا، اجتماعيًا وعلميا وتساهم في صقل وبناء شخصية الطالب الجامعي نظرًا لكونها أنشطة تعزز وعي الطالب وتنمي مهاراته أو خبراته للمساهمة في تفتح قدراته الإبداعية المختلفة، تعزيز القدرة على احترام الآخر والتعاون معه.

وأشار الدكتور محمد عطية البيومى إلى أن اسبوع الاستقبال يهدف الى تعريف الطلاب الجدد بالانشطة التي تقدمها الادارة العامة لرعاية الطلاب والتي تهدف الي صقل وتنمية شخصية الطالب بالتوازي مع العملية التعليمية لاعداد جيل قادر على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية.

IMG-20231008-WA0051

IMG-20231008-WA0055

IMG-20231008-WA0056

IMG-20231008-WA0049

IMG-20231008-WA0050

IMG-20231008-WA0054

IMG-20231008-WA0048

IMG-20231008-WA0057