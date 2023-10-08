مروان حمدي يقود هجوم الإسماعيلي أمام الأهلي

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني بنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأهلي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري نايل.

ويستضيف ملعب برج العرب اللقاء المنتظر بين الفريقين.

وجاء تشكيل الإسماعيلي ضد كالتالي:

- حراسة المرمى : محمد فوزي.

- خط الدفاع : حمدي النقاز ، محمد نصر ، محمد هاشم ، إياد العسقلاني.

- خط الوسط : محمد عبدالسميع، عمر الساعي، محمد مخلوف، ياو أنور.

- خط الهجوم : عبدالرحمن مجدي، مروان حمدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

كمال السيد، عصام صبحي، محمد دسوقي، محمد حسن، أحمد محسن، نادر فرج، محمود الشبراوي، عبدالله السعيد، باسم مرسي

ويدخل النادي الأهلي المباراة محتلًا الترتيب الثامن في جدول الدوري برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الإسماعيلي بالمركز التاسع في الجدول برصيد 3 نقاط.