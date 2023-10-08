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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

55 عالمًا من جامعة المنصورة ضمن قائمة ستانفورد الأكثر تأثيرا مرجعيا

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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أعلنت جامعة المنصورة فى بيان اليوم الأحد عن إصدار  قاعدة بيانات Elsevier دراسة عن جامعة ستانفورد كبري الجامعات الأمريكية تضم قائمة بأفضل ٢٪ من العلماء على مستوى العالم من حيث التأثير المرجعي حيث تم الاعلان عن 30 عالما من جامعة المنصورة الأكثر في التأثير المرجعي عن مجمل انتاجهم العلمي وكذلك 42 عالما من الجامعة الأكثر تأثير مرجعيا عن عام  2022عن مجمل انتاجهم العملي وبذلك يصبح عدد المنضمين لقاعدة بيانات استانفورد 55 عالما من جامعة المنصورة.

وفي هذا السياق تقدم  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  بالتهنئة  لعلماء الجامعة الأكثر تأثيرًا فى العالم على انجازهم العلمي متمنيًا لسيادتهم دوام الرقي والتقدم.
وأعرب عن سعادته لوجود أعضاء هيئة التدريس في هذه القائمة للعلماء الأكثر تأثيرًا فى العالم.

وأشاد بجهود هؤلاء العلماء في النهوض بالبحث العلمي والعملية التعليمية ورفع مكانة جامعة المنصورة على المستويات الإقليمية والدولية وهذا يشير إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين ، ومدى الجهد لمبذول من هيئة التدريس في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دولياً.

الجدير بالذكر أن أهمية هذه الدراسة تأتى الى استنادها الى قاعدة بيانات Scopus وتحليلها باستخدام قياسات موحدة للوصول لنتائج دقيقه وموثقة تشمل الاستشهادات ، h-index ، وعدد الابحاث و التخصصات الدقيقة وغيرها من المعايير.

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IMG-20231008-WA0019
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الجامعات الأمريكية الدكتور شريف خاطر جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة جامعة ستانفورد
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