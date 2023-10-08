قناة إسرائيلية: أكثر من 600 قتيل جراء "طوفان الأقصى"

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع محصلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها صباح أمس المقاومة الفلسطينية، إلى ما يزيد على 600 قتيل.

ونقلت القناة عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها في بيان صحفي، إن هناك أكثر من 2156 مُصابًا، بعضها خطيرة.

ولم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل.