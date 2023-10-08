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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قناة إسرائيلية: أكثر من 600 قتيل جراء "طوفان الأقصى"

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى
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أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع محصلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها صباح أمس المقاومة الفلسطينية، إلى ما يزيد على 600 قتيل. 
ونقلت القناة عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها في بيان صحفي، إن هناك أكثر من 2156 مُصابًا، بعضها خطيرة. 
ولم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل. 

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