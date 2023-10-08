وفد جامعة الشارقة يزور جامعة المنصورة لبحث التعاون المشترك.. صور

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد وفد جامعة الشارقة بالامارات العربية المتحدة لبحث فرص التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك.

فيما يضم الوفد الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشئون المجتمع، الدكتور فاكر غرابية مدير معهد البحوث للعلوم الانسانية والاجتماعية وبحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتور أحمد العدل المشرف على ادارة الوافدين، سحر العراقى مدير ادارة الوافدين.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور شريف خاطر فى بداية اللقاء بوفد جامعة الشارقة فى رحاب الجامعة مؤكدًا عمق الروابط التاريخية والصلات بين الشعبين الشقيقين المصرى والاماراتى مشيرًا الى أهمية التعاون بين الجامعات العربية لاسيما جامعة الشارقة والتى حازت على مكانة رفيعة بين الجامعات محليًا ودوليًا.

وأكد أن جامعة المنصورة العريقة هى أول جامعة حكومية معتمدة فى مصر مر على إنشائها أكثر من 50 عاما تضم 18 كلية بتخصصات متنوعة أنشئت على مساحة 300 فدان وتتميز بعقول علمائها وباحثيها وبها أكثر من 60 برنامج نوعى مميز فى مرحلة البكالوريوس والليسانس و45 برنامج فى مرحلة الدراسات العليا، واعتماد 10 كليات كما تم اعتماد أول برنامجين للدراسات القانونية باللغة الانجليزية والفرنسية بكلية الحقوق على مستوى كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

أشار إلى أن الجامعة نشرت أكثر من 26 الف بحث علمى وتضم علماء من الأكثر تأثيرا بالعالم طبقا لقواعد بيانات استنافورد، مضيفا ان الجامعة حصدت العديد من الجوائز على مستوى الجامعات المصرية حيث حصلت الجامعة على المركز الأول لأفضل جامعة صديقة للبيئة، والمراكز الأولى فى التحول الرقمى، أفضل موقع الكترونى كما حصل طلاب الجامعة على المراكز الأولى فى المشروعات البحثية والابتكارية التنافسية.

واستعرض الدكتور محمد عطية البيومى أن جامعة المنصورة تمنح 190 درجة بكالوريوس وليسانس منهم 160 درجة برامج نوعية كما يوجد بالجامعة برنامجين للتوأمة مع جامعات أجنبية بجامعة مانشستر وهما برنامجى المنصورة مانشستر بكلية الطب وطب الأسنان، كما تعمل الجامعة من خلال خطتها الاستراتيجية على انشاء برامج نوعية تعمل على تلبية المتطلبات الجديد لسوق العمل المحلى والدولى وتساهم فى الحصول على فرص عمل مميزة للخريجين.

من جانبه شدد الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشئون المجتمع خلال اللقاء، على ضرورة التعاون مع جامع المنصورة العريقة وحرص الجامعة على تحقيق استراتيجيتها وفقاً لرؤية مؤسسها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي يعمل على تنفيذ رؤيتها الآن رئيسها الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، من خلال التركيز على تطوير ودعم العملية التعليمية لخدمة المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن الجامعة تُعد الآن من كبريات المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال التعليم والبحث العلمي على مستوى الدولة، وتعمل على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية للاستفادة من الخبرات والإمكانيات والتجارب في مجالات البحث العلمي والأكاديمى.

وعقب اللقاء أجرى الوفد زيارة لبعض مراكز التميز بالجامعة حيث زار مركز التدريب والمحاكاة بكلية التجارة البنك والبورصة الافتراضية، مركز الاختبارات الالكترونية، القاعات التعليمية، قاعة المؤتمرات، وكلية الطب ، وتفقد مركز أمراض الكلى والمسالك البولية.

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