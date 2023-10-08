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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النمسا: قواتنا المسلحة في لبنان لم تتأثر بتصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

النمسا
النمسا
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أكد المتحدث باسم الجيش النمساوي الكولونيل مايكل باور أن وحدة الجيش النمساوي المتواجدة في لبنان لم تتعرض لأي أخطار حتى الآن جراء تبادل تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال باور في تصريح اليوم الأحد "إن جنود الجيش النمساوي في لبنان لاحظوا قصف قاعدتين حدوديتين إسرائيليتين بقذائف الهاون، فضلا عن إطلاق نار مضاد بالمدفعية من إسرائيل على لبنان"، موضحا أنه لا يتأثر أي من أفراد الوحدة النمساوية حاليا بشكل مباشر بالنزاع.
وأضاف أن مهمة جنود الجيش النمساوي هي تهدئة الوضع في لبنان وضمان الأمن للسكان، حيث يتم تمثيل القوات المسلحة النمساوية هناك بحوالي 180 شخصا.
يشار إلى أن القوات المسلحة النمساوية، هي جزء من بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان منذ نوفمبر 2011، ويشكل 11800 جندي و1000 موظف مدني تابع للأمم المتحدة من 40 دولة جزءًا من عملية "قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، ويقع مقر قوة حفظ السلام في معسكر الناقورة جنوب غرب البلاد.

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