أصغر طالب بمصر يحصل على عضوية قائمة الشرف الدولية بسنغافورة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، فى بيان لها اليوم الأحد، حصول الطالب ياسين أحمد نشأت بالصف الثانى الإبتدائي بمدارس دلتا مودرن للغات على عضوية قائمة الشرف الدولية بسنغافورة.

وأضاف البيان أن “ياسين” يعتبر أصغر طالب مصرى يحصل على العضوية وذلك لتحقيقه أعلى عدد نقاط فى مسابقات الماث والبرمجة الدولية فى المرحلة الابتدائية، ونظرا لصغر سن الطالب تم تأجيل دعوتة لمنحة Young Actiever LEadershipAcademy والتى من المقرر انعقادها فى جزيرة بالى بإندونيسيا حيث أنها تمنح لطلاب الصف الرابع فيما فوق.

وأشار البيان إلى أن “ياسين” من ضمن الأربعة طلاب المصرين الفائزين بنقاط Steam الدولية من اجمالى ٥٦٧ طالب.

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