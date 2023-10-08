رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب وقف العدوان الإسرائيلي والوصول لأفق سياسي ينهي الاحتلال

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن السلطة الفلسطينية طلبت من جميع سفرائها شرح الموقف الحالي في الأراضي المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال كلمة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الشعب الفلسطيني يعاني في القدس واجتياحات الأقصى وإرهاب المستوطنين وحصار غزة وما آلت إليه الأمور من تصعيد، وقد يؤدي هذا التصعيد إلى تصعيد آخر.

وتابع أنه لا بد من وقف العدوان الإسرائيلي، والوصول إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال، والشعب الفلسطيني واحد موحد، عندما يعاني في مكان نعاني في كل مكان، ويجب أن تنتهي هذه المعاناة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وعودة اللاجئين.