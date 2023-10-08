غلق باب تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية باليوم الرابع

أغلقت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاحد، اليوم الرابع من مدة تلقى أوراق الترشح فى السباق الرئاسى.

وارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية فى اليوم الرابع للمرشحين اثنين وهما المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران الذى تقدم بأوراق ترشحيه اليوم.

ومن المقرر استمرار تقديم اوراق الترشح يوميا حتى فى الإجازات والعطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، على أن ينتهى يوم 14 اكتوبر الجارى.

وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات قاعة كبرى بالطابق الأرضي لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين، لتقديم طلب الترشح.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بسحب نموذج الترشح ثم تسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تذكية أو 25 توكيل من تأييدات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.