استشهاد 27 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف جوي إسرائيلي لقطاع غزة

أسفرت عمليات القصف الجوي التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن استشهاد 27 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي بلدة بيت حانون شمالا.

وأفاد وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، نقلًا عن مستشفيي ناصر في خان يونس والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع باستشهاد 27 مواطنًا فلسطينيا وإصابة آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمواطنين العزل، في غارتين منفصلتين استهدفتا منزلين دون سابق إنذار في خان يونس وبيت حانون، يعودان لعائلتي أبو دقة والزعانين.

وأكدت مصادر بالقطاع أن 18 شهيدًا ارتقَوا في الغارة على منزل عائلة شرق خان يونس، و9 آخرين في غارة على منزل اخر، وجرحى بعضهم في حالة حرجة وخطيرة، عقب قصف المنزلين بصواريخ من الطيران الحربي الإسرائيلي.

وخلّف العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، 313 شهيدًا فلسطينيا و1990 إصابة، ودمارا في المنازل والبنايات السكنية، ونزوح أكثر من 20 ألف مواطن إلى 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع.

وأفادت مصادر بأن عدوان الاحتلال تسبب بدمار كلي في 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة هُدمت بشكل كلي، فيما تضررت بشكل جزئي 1210 وحدات سكنية منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن، مضيفا أنه من ضمن المباني التي جرى قصفها من الاحتلال مرافق ومنشآت عامة ومقرات الأحوال المدنية في عدد من مدن القطاع، ومسجدان في خان يونس وبيت لاهيا.