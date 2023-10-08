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الأحد 08 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة هاتف سيدة بالإكراه فى المعادي

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقد بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بسرقة هاتف محمول من سيدة بالإكراه في المعادي، بالسجن المشدد 3 سنوات.

أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة سرقة المجني عليها بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، بأن هدد المجني عليها بسرقة هاتفها المحمول، ما أدى لشل حركتها وتمكن المتهم من تنفيذ جريمته على النحو المبيت بالتحقيقات.

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