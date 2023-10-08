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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. لاس بالماس يهزم فياريال فى عقر داره

لاس بالماس
لاس بالماس
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فاز فريق لاس بالماس، على نظيره فياريال، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب " لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الأسبانى لكرة القدم.
أحرز هدفى لاس بالماس اللاعب ساوول باسيليو كوكو فى الدقيقة الـ 45 ، وفى الدقيقة الـ 51 سجل مارك كاردونا الهدف الثانى من ضربة جزاء، وجاء هدف لاس بالماس عن طريق اللاعب جيرارد مورينو فى الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز رفع فريق لاس بالماس الى النقطة الـ 11 فى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد فياريال عند النقطة الثامنة فى المركز الـ 16 بترتيب الدورى الإسبانى.

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الدوري الإسباني فياريال لاس بالماس
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