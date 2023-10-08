النيابة تباشر التحقيقات حول مقتل شاب في مشاجرة بمنشأة القناطر

تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول مقتل أحد الأشخاص، إثر نشوب مشاجرة بمنشأة القناطر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وقررت انتداب الطب الشرعى لتشريح جثه المجنى عليه وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بقرية المنصورية بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص به آثار طعنات نافذة، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه دخل في مشاجرة مع عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما قام علي اثرها الأخير بإنهاء حياته طعنا.

جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.