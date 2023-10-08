الهند والكويت تبحثان سبل تعزيز علاقاتهما فى مجالات الطاقة والزراعة والرياضة

أعلنت السفارة الهندية لدى الكويت أن السفير الهندى " أدارش سويكا " اجتمع اليوم مع وزير الكهرباء والمياه الكويتى د. جاسم محمد عبد الله الاستاد لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الطاقة والزراعة.

وذكرت السفارة الهندية فى معرض تدوينة نشرتها على منصة إكس / تويتر سابقًا / فيما يتعلق بهذا الشأن أنه تم خلال هذا الاجتماع بحث إمكانيات التعاون الثنائى فى مجالات الطاقة المتجددة والزراعة، مشيرة إلى أن الهند تحظى ببرنامج يعتبر واحدا من أكبر برامج الطاقة المتجددة.

وأضافت السفارة أن السفير الهندي عقد أيضا اجتماعا مع مدير عام الهيئة الهامة للرياضة فى الكويت " يوسف البيدان "، وأنه تم التركيز خلال هذا الاجتماع على بحث امكانيات تعزيز العلاقات بين الهند والكويت فى مجال الرياضة وزيادة التبادل الثنائى فى هذا المجال.

يذكر أن السفير الهندى لدى الكويت كان قد صرح فى وقت سابق من الشهر الحالى بأن قيمة حجم التبادل التجارى بين الهند والكويت تزايدت لتصل إلى 5ر12 مليار دولار، وأن الهند تعتبر من بين أكبر الشركاء التجاريين للكويت، وأن العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية ووثيقة وتتسم بالدفء، وأن عدد الهنود العاملين فى الكويت يبلغ حوالى مليون هندى.