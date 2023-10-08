ads
الأحد 08 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تقيم احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم الدكتور، أحمد الانصاري محافظ الفيوم، وذلك خلال احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر المجيد التي تتضمن عقد ندوة بعنوان "رجال من ذهب ساهموا في صنع النصر لمصر".

استضافت الجامعة خلالها كلا من اللواء أركان حرب أحمد أسامة قائد المجموعة ١٣٩ صاعقة، واللواء أركان حرب ماجد شحاتة أحد أبطال المجموعة ١٣٩ صاعقة، واللواء أركان حرب مصطفى حامد سليمان رئيس استطلاع المجموعة ١٣٩ صاعقة، واللواء أركان حرب علي أمين قائد كتيبة ٣٣ صاعقة بحرب أكتوبر، واللواء علاء عز الدين منصور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقًا وأحد أبطال نصر اكتوبر. 

كما حضر الحفل العقيد هاني بدران مدير إدارة الشئون المعنوية سابقًا، والرائد سمير محمد أحمد نوح من أبطال الصاعقة البحرية في المجموعة ٣٩ قتال، والرقيب أحمد البدرى من أبطال الصاعقة البحرية في المجموعة ٣٩ قتال ومن الأبطال المشاركين فى حرب أكتوبر المجيدة، والدكتور عصام الروبي بإذاعة القران الكريم، والشاعرة سحر محمد الشربيني.

3660daff-9500-4601-8516-2b90bd3e833f
3660daff-9500-4601-8516-2b90bd3e833f
ads
احتفالية جامعة الفيوم اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد محافظ الفيوم الفيوم احتفالات نصر أكتوبر المجيدة
ads