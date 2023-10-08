جامعة الفيوم تقيم احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد

استقبل الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم الدكتور، أحمد الانصاري محافظ الفيوم، وذلك خلال احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر المجيد التي تتضمن عقد ندوة بعنوان "رجال من ذهب ساهموا في صنع النصر لمصر".

استضافت الجامعة خلالها كلا من اللواء أركان حرب أحمد أسامة قائد المجموعة ١٣٩ صاعقة، واللواء أركان حرب ماجد شحاتة أحد أبطال المجموعة ١٣٩ صاعقة، واللواء أركان حرب مصطفى حامد سليمان رئيس استطلاع المجموعة ١٣٩ صاعقة، واللواء أركان حرب علي أمين قائد كتيبة ٣٣ صاعقة بحرب أكتوبر، واللواء علاء عز الدين منصور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقًا وأحد أبطال نصر اكتوبر.

كما حضر الحفل العقيد هاني بدران مدير إدارة الشئون المعنوية سابقًا، والرائد سمير محمد أحمد نوح من أبطال الصاعقة البحرية في المجموعة ٣٩ قتال، والرقيب أحمد البدرى من أبطال الصاعقة البحرية في المجموعة ٣٩ قتال ومن الأبطال المشاركين فى حرب أكتوبر المجيدة، والدكتور عصام الروبي بإذاعة القران الكريم، والشاعرة سحر محمد الشربيني.