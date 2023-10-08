نائب بالشيوخ: موقف مصر ثابت وراسخ بدعم القضية الفلسطينية وإرساء السلام بالمنطقة

ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، التحركات المصرية والاتصالات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسئولين المصريين مع الجانب الأوروبي والأمريكى والعربي لإقرارالتهدئة ووقف التصعيد ضد قطاع غزة ، مؤكدا أن موقف مصر ثابت وراسخ منذ عقود بدعم القضيه الفلسطينيه ، وإرساء السلام في الشرق الاوسط.

وطالب عبدالعزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بضبط النفس، والحيلولة دون سقوط ضحايا أبرياء، وأن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة .

وأوضح عضو الشيوخ أن مصر كما كانت دائما راعية للسلام في الشرق الاوسط والعالم ، تجري اتصالات مصرية "مكثفة" مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "لبحث التهدئة ومنع التصعيد" ، ونأمل ان تستجيب الاطراف لصوت الحكمة والعقل.

ولفت عبد العزيز إلى أن مصر تتبني دائما مبدأ السلام، وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني ، وحقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأنها حذرت على مدار أشهر ماضية من خطورة التصعيد والاقتحام من الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه الأعمال هي التي أدت الى العنف الدائر بين الجانبين.