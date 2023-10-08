محافظ الفيوم: بالعمل والصبر نستطيع بناء مصر الجديدة

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم احتفالية "اليوبيل الذهبي لذكرى حرب أكتوبر المجيدة ١٩٧٣" والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب.

وذلك بحضور العقيد شريف محمد عامر المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، العقيد بهاء الدين محمد مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وممثل المجلس القومي للمرأة، وممثلي وزارة الأوقاف والأزهر والكنيسة، وعدد من وكلاء الوزارات والإعلاميين والطلاب. وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٨ بقاعة الاحتفالات الكبرى.

واستضافت الجامعة خلالها عددًا من رجال القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر: اللواء أ.ح/ علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة السابق، اللواء أ.ح/ ماجد شحاته أحد أبطال الفرقة ١٣٩ صاعقة، اللواء أ.ح/ علي أمين قائد كتيبة ٣٣ صاعقة، اللواء أ.ح/ مصطفي حامد سليمان رئيس استطلاع الفرقة ١٣٩ قتال، عقيد/ هاني بدران مدير إدارة التوعية بالشئون المعنوية

الرائد سمير محمد نوح أحد أبطال الفرقة ٣٩ بحرية، الرقيب أحمد البدري أحد أبطال الصاعقة البحرية الفرقة ٣٩ قتال.

وقدم الدكتور أحمد الأنصاري الشكر لجامعة الفيوم على تنظيمها هذا الحفل السنوي الذي يتميز بوجود أبطال عظام سطروا التاريخ.

وأضاف “الإنصاري” أن حرب أكتوبر تعد أعظم حرب في تاريخ العصر الحديث، فالأوطان القوية لا يحميها إلا الجيوش القوية، مستشهدًا بقول الرئيس الراحل أنور السادات "إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، إنه قد أصبح له درع وسيف".

وأكد أن نصر أكتوبر لم يأت بالصدفة، فكانت الإرادة والتخطيط الجيد والتمسك بالنصر والثقة بالله في خوض معركة، كما أكد كل الخبراء العسكريين أنها حرب مستحيلة الحدوث لقوة التحصينات وخط بارليف المنيع، ولكن عزيمة وبسالة الجندي المصري كسرت حاجز الخوف وأنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، مضيفًا أن الكثير من الجيل الحالي لم يشهد الحرب، ولكن يأتي الآن جيل من الشباب يعبر من جديد التحديات والصعوبات والأزمات التي تواجه الوطن، وبالعمل والصبر نستطيع بناء مصر الجديدة وقادرون على العبور بمصر للمستقبل بيد شبابها. حفظ الله مصر وشعبها.

وقال الدكتور ياسر مجدي حتاته إن أجواء حرب أكتوبر المجيدة محفورة في الذاكرة، ولا زلنا نتذكر بطولات هؤلاء الرجال وبسالتهم، فقد كانت ملحمة بطولية تجسد روح الوطنية والفداء لتحرير الوطن.

وأشار أن النصر العظيم كان وراءه قادة عظام نعلمهم جيدًا، ولكن هؤلاء الأبطال التي تشرف الجامعة باستضافتهم كانوا شبابًا وقت الحرب في ميادين القتال، ورسموا خلالها أبهى صور النضال والفداء، فهم بالفعل رجال من ذهب وعلى الشباب أن يتعلموا من تضحياتهم كثيرًا، مؤكدًا خلال الخمسين عامًا الماضية لم نعط هذه الملحمة البطولية حقها، مستشهدًا بقول الرئيس الراحل أنور السادات "سيأتي يوم نحكي للأولاد والأحفاد بطولات حرب أكتوبر" فالشباب لا يعلم جيدًا تلك الحالة التي سيطرت على مصر جيشًا وشعبًا، وجعلت الجميع على قلب رجل واحد.

وتابع علينا توعيه الشباب واستلهام روح أكتوبر ليعلم كيف أضاء نصر أكتوبر الطريق أمام مستقبله، وكيف استطاع أجدادهم تحويل الهزيمة إلى نصر وإيجاد حلول غير تقليدية لمشاكل بالغة التعقيد في حرب غير متكافئة ستظل شاهدة على بسالة وعزيمة الجيش المصري وتضحياته في فترة عكست تلاحم الشعب المصري خلف قواته المسلحة، مدركين أن أجدادهم ضحوا بأرواحهم لكي

يعيشوا في وطن منتصر حر في دولة ذات سيادة، ويجب أن نستلهم من روح أكتوبر العبر والدروس، ويكون شعارنا هو التحدي والانتصار، وأن يكون أمامنا هدف نسعى جميعًا إلى تحقيقه لبناء وطن جديد أكثر رخاءً وأمنًا وتقدمًا وازدهارًا.

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