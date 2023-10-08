الدورى الإيطالى.. مونزا يضرب ساليرنيتانا بثلاثية نظيفة

فاز فريق مونزا على نظيره ساليرنيتانا، بثلاث أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

أحرز أندريه كولباني الهدف الأول فى الدقيقة الـ9، وجاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب سامويلي فيناتو فى الدقيقة الـ 18، بينما جاء الهدف الثالث فى الدقيقة الـ 82 من ضربة جزاء عن طريق اللاعب ماتيو بيسينا.

بهذا الفوز رفع فريق مونزا رصيده إلى النقطة 12 وضعته فى المركز السابع، بينما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند النقطة 3 فى المركز الـ19.