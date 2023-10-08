وزير الخارجية الأمريكي: هذا أسوأ هجوم على إسرائيل منذ حرب أكتوبر

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الهجوم الذي شهدته إسرائيل من المقاومة الفلسطينية، منذ أمس السبت 7 أكتوبر، هو أقوى هجوم تعرفه إسرائيل منذ حرب 1973.

وقال بلينكن لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن هذا هو "أسوأ هجوم على إسرائيل منذ حرب يوم الغفران عام 1973".

وقال بلينكن، "نبحث طلبات قدمتها إسرائيل وسنصدر إعلانًا بشأنها في وقت لاحق اليوم ونركز على ضمان أن يكون لدى إسرائيل ما تحتاجه، وسنعلن في وقت لاحق اليوم عن مساعدات لإسرائيل".

وشدد بلينكن على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل رسالة واضحة للغاية مفادها أنه "لا أحد يحاول الاستفادة من هذا في أي مكان آخر".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ما حدث يوم السبت 7 أكتوبر هو يوم قاسٍ غير مسبوق في إسرائيل.

وقال نتنياهو، في كلمةٍ له، "هذا يوم قاسٍ لنا جميعًا"، مضيفًا: "ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل وسننتقم لهذا اليوم الأسود".

وأشار نتنياهو إلى أن حركة حماس مسؤولة عن سلامة الأسرى، مضيفًا أن إسرائيل ستصفي حساباتها مع كل من يلحق بهم الأذى، وذلك حسب قوله.

جاء ذلك مع دخول عملية "طوفان الأقصى"، التي شرعت المقاومة الفلسطينية في تنفيذها بدءًا من يوم السبت 7 أكتوبر، يومها الثاني.

قطاع غزة

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم أمس السبت، إلى 313 شهيدًا و1990 جريحًا، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت مصادر طبية، انتشال عدد من جثامين الشهداء من بينهم أطفال وسيدة حامل، نتيجة استهداف الطائرات الحربية لأحد المنازل وسط قطاع غزة.

وفي المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس السبت 7 أكتوبر، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء الضربات الفلسطينية إلى 300 قتيل.

وأقر الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، بأن المقاومة الفلسطينية قد احتجزت عددًا من الجنود الإسرائيليين.

طوفان الأقصى

ومنذ صباح أمس السبت 7 أكتوبر، شنت المقاومة الفلسطينية هجمات استهدفت الداخل الإسرائيلي، كما قصف المقاومة مستوطنات غلاف غزة، وردت الاحتلال الإسرائيلي بقصف قطاع غزة، واستهدف القصف محيط المشفى الأندونيسي في بيت لاهيا.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة "حماس" تسيطر فعليًا على مستوطنات غلاف غزة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حالة الطوارىء في جميع المستشفيات، وتوزيع لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن جميع مستشفيات الضفة الغربية جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة.

ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، وأكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال.

كما وجه عباس بتوفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.