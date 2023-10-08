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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 370 شهيدا و2200 مصاب

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أعلنت مستشفيات قطاع غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة، إلى 370 شهيدا، وإصابة 2200 آخرين بجروح مختلفة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، باستشهاد 138 مواطناً منذ فجر اليوم بينهم أطفال رضع ونساء وكبار في السن، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع.

كانت آلة الحرب الإسرائيلية، قد ارتكبت ظهر اليوم مجزرتين بشعتين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي بلدة بيت حانون شمالا، راح ضحيتهما أطفال رضع ونساء وكبار في السن.

وتسبب عدوان الاحتلال بنزوح أكثر من 20 ألف مواطن إلى 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع، ودمار كلي في 13 برجا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة هُدمت بشكل كلي، فيما تضررت بشكل جزئي 1210 وحدات سكنية منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن.

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