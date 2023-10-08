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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزي.. محمد صلاح يقلب تأخر ليفربول لتقدم فى الشوط الأول

محمد صلاح
محمد صلاح
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أعاد الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، تأخر فريقه إلى تقدم أمام نظيره برايتون، بهدفين لهدف فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
أحرز هدفي ليفربول محمد صلاح فى الدقيقتين 40 وفى الدقيقة الـ 45 عن طريق ضربة جزاء، بينما جاء هدف برايتون فى الدقيقة الـ 20 من عمر اللقاء.
ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بينما يقع برايتون فى المركز السادس برصيد 15 نقطة.

 

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