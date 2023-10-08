السيطرة على حريق بسيارة وقود بشبرا الخيمة

اندلع حريق، اليوم الأحد، بسيارة نقل وقود بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث جرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد الحريق لمناطق مجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بسيارة نقل وقود بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بسيارة لنقل الوقود بمنطقة مسطرد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.