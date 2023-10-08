الدورى الإسبانى.. جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد فى موقعة سوسييداد

أعلن دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسييداد، وذلك بعد قليل على ملعب " سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أتلتيكو مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سيزار ازبيليكويتا، أكسيل فيتسل، ماريو هيرموسو.

خط الوسط: ناهويل مولينا، ماركوس لورنتي، كوكي، رودريغو دي بول، سامويل لينو.

خط الهجوم: الفارو موراتا، انطوان جريزمان.

يحتل فريق اتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 15 نقطة.