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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد فى موقعة سوسييداد

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد
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أعلن دييجو سيميوني المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسييداد، وذلك بعد قليل على ملعب " سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق أتلتيكو مدريد كالتالى:
حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: سيزار ازبيليكويتا، أكسيل فيتسل، ماريو هيرموسو.
خط الوسط: ناهويل مولينا، ماركوس لورنتي، كوكي، رودريغو دي بول، سامويل لينو.
خط الهجوم: الفارو موراتا، انطوان جريزمان.
يحتل فريق اتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق ريال سوسييداد المركز السادس برصيد 15 نقطة.

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