بلماضي: لقاء مصر والجزائر ديربي قوي

أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، أن منتخب مصر منافس قوي للغاية وذلك قبل مواجهة الفريقين ودياً، مشيراً إلى أن اللقاء يعتبر ديربي.

ويلتقي منتخب مصر مع شقيقه الجزائري، يوم 16 أكتوبر الجاري في مباراة ودية ستلعب في أبوظبي بالإمارات.

وقال بلماضي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "لقاء مصر ديربي وتواجد لاعبين كبار من الجانبين يجعله لقاء واعدا".

وأضاف: "سنلعب أمام مصر بعد سنوات وتواجدها في المراكز الـ10 الأولى يفيدنا كثيرا، مصر منافس قوي ضيّع التأهل إلى المونديال بركلات الترجيح".وأكمل: "لا أنتظر الطمأنة، ما يهمني هو العمل مع اللاعبين والتقدم أكثر، ونعمل على أن نكون جاهزين لكأس أمم إفريقيا وتصفيات المونديال".

وواصل بلماضي: "في هذه القائمة الخاصة بالتوقف الدولي نجد مجموعة من اللاعبين التي تهدف إلى المشاركة في أمم افريقيا القادمة، سيعتمد الأمر على وقت اللعب والإصابات، لكن بخلاف ذلك، فإن المجموعة بشكل عام تكاد تكون مكتملة مع وجود اختلاف في 4 أو 5 لاعبين قريبين من بعضهم البعض".

وتابع مدرب الجزائر: "العديد كان يضغط من أجل تجديد الفريق بمجموعة من الشباب والآن تسأل عما إذا كانوا مستعدين لأمم إفريقيا، لقد كانوا هنا لفترة من الوقت وهم يلعبون جيدا، لقد تناسبوا بالفعل مع بعضهم قليلا، سوف يجربون أول بطولة لهم بالنسبة للبعض منهم".

وأضاف: "هذه المباريات القادمة تم اختيارها بشكل منطقي، ويجمع الرأس الأخضر بين أسلوب اللعب مثل موزمبيق حيث لم نلعب قط ضد هذا النوع من الفرق تحت إدارتي، إنه فريق له من الجودة وستكون مباراة صعبة ومعقدة".

وأتم بلماضي تصريحاته: "سنقوم بإجراء معسكر تحضيري لكأس أمم إفريقيا في إحدى الدول القريبة من كوت ديفوار، وبخصوص قرعة كأس أمم إفريقيا، سنتعايش مع الوضع مهما كان، أنا لا أمتلك خصما مفضلا''.