الدورى الألمانى.. بونيفاس يقود باير ليفركوزن أمام كولن

أعلن تشابي ألونسو المدير الفنى لفريق باير ليفركوزن، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كولن، وذلك بعد قليل على ملعب "باي ارينا"، ضمن منافسات الجولة السابعه من عمر مسابقة الدورى الألمانى.

وجاء تشكيل باير ليفركوزن كالتالى:

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي.

خط الدفاع: أوديلون كوسونو، جوناتان غلاو تاه، إدموند تابسوبا.

خط الوسط: جيريمي فريمبونج، ازيكويل بالاسيوس، جرانيت تشاكا، اليخاندرو غريمالدو، فلوريان فيرتز، جوناس هوفمان.

خط الهجوم: فيكتور بونيفاس.

ويحتل فريق باير ليفركوزن المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما يقع كولن فى قاع ترتيب الجدول برصيد نقطة وحيده.