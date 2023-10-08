600 قتيل وأكثر من 2000 جريح إسرائيلي.. شاهد| آخر تطورات طوفان الأقصى

أطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، أمس السبت، بينما أعلنت القسام عن إطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ في أول 20 دقيقة من عملية «طوفان الأقصى».

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددًا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا لـ"إسرائيل" من غزة. وحسب القناة 13 الإسرائيلية فقد ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين لـ 600 وأكثر من 2000 جريح.

فى حين أعلنت الصحة الفلسطينية عن استشهاد 572 شهيدًا منذ بداية العام الجاري بينهم 320 شهيدًا منذ الأمس السبت، محذرة من تداعيات النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأجري وزير خارجة أمريكا اتصالات مع مصر لـ «الوقف الفوري» لهجوم حماس. وقال الجيش الإسرائيلي إن الوضع في إسرائيل خارج نطاق السيطرة بعد هجوم حماس. كما أوضح الإعلام الفلسطيني أن إسرائيل تدفع بتعزيزات عسكرية بينها دبابات إلى سديروت.

من ناحياتها، قالت حماس إن أعداد الأسرى الإسرائيليين من الجنود والضباط أكبر من العشرات، ودخل الإضراب الشامل حيذ التنفيذ من صباح اليوم الأحد مدن الضفة الغربية احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

في السياق ذاته، حذرت مصر من «حلقة مفرغة» من التوتر الإقليمي بعد التصعيد بين حماس وإسرائيل، وأكد وزير الخارجية على ضرورة تكاتف الجهود من أجل الوقف الفوري للتصعيد وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.