قصف عنيف ومتواصل على بيت حانون شمالي قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال، اليوم الأحد، بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، أراضي بين بلدتي جباليا وبيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، بسماع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من شمال شرق القطاع، جراء القصف الصاروخي والقنابل المتفجرة من الطيران الحربي، ما أدى إلى دمار كبير في ممتلكات المواطنين ومنازلهم القريبة.

ويواصل طيران الاحتلال الحربي لليوم الثاني على التوالي قصف منازل وبنايات سكنية وممتلكات عامة وخاصة وبنية تحتية في مختلف مناطق القطاع.

يشار إلى أن حصيلة العدوان غير النهائية بلغت 313 شهيداً و1990 جريحاً، إضافة إلى دمار كبير في الممتلكات، ونزوح أكثر من 20 ألف مواطن عن منازلهم بسبب القصف المتواصل.