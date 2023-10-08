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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قصف عنيف ومتواصل على بيت حانون شمالي قطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة
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قصفت طائرات الاحتلال، اليوم الأحد، بعشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية، أراضي بين بلدتي جباليا وبيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، بسماع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من شمال شرق القطاع، جراء القصف الصاروخي والقنابل المتفجرة من الطيران الحربي، ما أدى إلى دمار كبير في ممتلكات المواطنين ومنازلهم القريبة.

ويواصل طيران الاحتلال الحربي لليوم الثاني على التوالي قصف منازل وبنايات سكنية وممتلكات عامة وخاصة وبنية تحتية في مختلف مناطق القطاع.

يشار إلى أن حصيلة العدوان غير النهائية بلغت 313 شهيداً و1990 جريحاً، إضافة إلى دمار كبير في الممتلكات، ونزوح أكثر من 20 ألف مواطن عن منازلهم بسبب القصف المتواصل.

 

 

 

 

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طائرات الاحتلال قطاع غزة دوي انفجارات ضخمة طيران الاحتلال الحربي
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