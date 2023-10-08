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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال الاسرائيلي يتراجع عن إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل

الحرم الابراهيمي
الحرم الابراهيمي
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قال مدير عام أوقاف الخليل الحاج نضال محمد أمين الجعبري، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تراجعت عن قرار إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف وأن أبوابه مفتوحة أمام المصلين والزوار.

وأوضح، أن تخبط قوات الاحتلال بقراراتها التعسفية، يسيء لهذا المكان الديني المقدس، الأمر الذي يتناقض مع كافة القوانين والاتفاقيات الدولية.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أغلقت الحرم الإبراهيمي فجر اليوم، ووضعت لافتة كتب عليها تم إغلاق الحرم الإبراهيمي الى إشعار آخر.

وقال الجعبري :"ما يحدث هو أمر جلل وخطير ويشير بما لا يدع للشك للنية والخطة الموضوعة على أعلى المستويات الاسرائيلية، الهادفة لتهويد الحرم الإبراهيمي الشريف، وهذه العقوبات الجماعية مستنكرة ومرفوضة جملةً وتفصيلا ".

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