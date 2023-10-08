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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طوفان الأقصى.. الاحتلال ينشئ لجنة خاصة لمتابعة قضية المفقودين والأسرى

طوفان الاقصي
طوفان الاقصي
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أنشأ جيش الاحتلال لجنة خاصة لمتابعة قضية المفقودين والأسرى لدى الفصائل الفلسطينية. جاء ذلك بعدما أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس أسر جنود وضباط إسرائيليين، في إطار عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدين أنهم أصبحوا في مكان آمن.

وتتبع لجنة المفقودين والأسرى لشعبة الأفراد في جيش الاحتلال، ومهمتها الأساسية في الوقت الحالي تجميع الصورة، لتحديد أماكن الأشخاص المفقودين والأسرى منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وتحديد هوية الجنود منهم والمستوطنين من خارج الجيش.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد تم إنشاء غرفة عمليات تتبع لجميع الأجهزة الأمنية، الجيش والشرطة والشاباك، إضافة إلى ذلك تم إنشاء خط ساخن للاستفسارات والإبلاغ عن المفقودين في عملية "طوفان الأقصى".

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