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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون اللاجئين تتوجه لسويسرا وتركيا وكرواتيا

جوليتا فالس نويز
جوليتا فالس نويز
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أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لمكتب السكان واللاجئين والهجرة جوليتا فالس نويز توجهت في زيارة رسمية إلى سويسرا وتركيا وكرواتيا في جولة تستغرق 10 أيام.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي- أن نويز ستترأس الوفد الأمريكي إلى الدورة الرابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف بسويسرا.
وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تتوجه بعد ذلك مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لمكتب السكان واللاجئين والهجرة لانقرة وهاتاي واسطنبول بتركيا لبحث مع الشركاء آليه إعادة التوطين للاجئين.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن نويز ستختتم جولتها بزيارة زغرب بكرواتيا، لتجتمع مع أصحاب المصلحة الإقليميين والحكومة وشركاء آلية إعادة التوطين لمناقشة المبادرات وتقاسم المسؤولية للاجئين وطالبي اللجوء.

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اللاجئين الخارجية الأمريكية زيارة
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