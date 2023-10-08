مصدر: التسرع والاندفاع في قرارات البيع وراء تراجع مؤشرات البورصة

قال مصدر مسئول بالبورصة المصرية، إن انخفاض مؤشرات البورصة وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة تصل إلى 7% تقريبا خلال جلسة تداول اليوم هو أمر وقتي جاء نتيجة تسرع واندفاع في قرارات البيع من بعض العملاء.

وأوضح المصدر، أن ارتفاع وتيرة البيع التي حدثت خلال فترة زمنية قصيرة من جلسة تداول اليوم جاءت بسبب حالة القلق من التطورات المحيطة، مشيرا إلى أنه في غضون دقائق من التراجع الكبير للمؤشرات بدأ السوق في استعادة توازنه وتقليص الخسائر بشكل كبير.

من جانبه طالب محمود عطا خبير أسواق المال ، المستثمرين بالتأني في اتخاذ قرار البيع والشراء وعدم الإندفاع وراء عمليات البيع المكثفة مؤكدا أن البورصة تتمتع بفرص ربحية كبيرة يمكنها أن تحقق مكاسب كبيرة لأصحاب الأسهم على المدي المتوسط والبعيد.

وأضاف أن التكالب على البيع هو اتجاه وهمي وسيتسبب في خسارة عدد من المستثمرين جزء من أموالهم كما سيتغلها أخرين لتحقيق مكاسب سهلة.



