الدوري الإنجليزي.. وست هام يهاجم نيوكاسل بأنطونيو

أعلن ديفيد مويس المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيوكاسل، وذلك بعد قليل على ملعب " لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق وست هام يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: كورت زوما، فلاديمير كوفال، نايف أكرد، ايمرسون بالميري.

خط الوسط: توماس سوسيك، إدسون ألفاريز، جارود بوين، جيمس وارد براوس، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: ميشيل أنطونيو.



ويحتل فريق نيو كاسل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بينما يقع وست هام يونايتد فى المركز السابع برصيد 13 نقطة.