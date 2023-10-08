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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. وست هام يهاجم نيوكاسل بأنطونيو

وست هام
وست هام
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أعلن ديفيد مويس المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيوكاسل، وذلك بعد قليل على ملعب " لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق وست هام يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.
خط الدفاع: كورت زوما، فلاديمير كوفال، نايف أكرد، ايمرسون بالميري.

خط الوسط: توماس سوسيك، إدسون ألفاريز، جارود بوين، جيمس وارد براوس، لوكاس باكيتا.
خط الهجوم: ميشيل أنطونيو.
 

ويحتل فريق نيو كاسل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بينما يقع وست هام يونايتد فى المركز السابع برصيد 13 نقطة.

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الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد نيوكاسيل تشكيل فريق وست هام يونايتد
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