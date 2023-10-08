أشرف أمين يطالب المجتمع الدولي بدعم جهود مصر لتهدئة الأوضاع في فلسطين

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، العالم كله بجميع دوله وهيئاته ومنظماته دعم الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إثر المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية في غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنات غلاف غزة.

وأشار أمين، في بيان، اليوم الأحد، إلى ضرورة أن يعى العالم تحذير مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى، فى أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

وأشاد بقيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، من أجل احتواء التصعيد الراهن وتحذير مصر خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأكد النائب أشرف أمين، أهمية أن يسارع المجتمع الدولي ف يدعم تنفيذ رؤية مصر التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات لإنهاء هذا الصراع التاريخي، والتي تتمثل في تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن تنفيذ رؤية مصر هو الحل الأمثل والوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم بالشرق الأوسط.