ads
الأحد 08 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السبت.. افتتاح معرض "قصص قصيرة" للفنان إبراهيم فيليب بجاليري قرطبة

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يفتتح في السابعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 14 من أكتوبر الجاري معرض تصوير زيتي بعنوان "قصص قصيرة" للفنان إبراهيم فيليب.

ويدور موضوع اللوحات داخل سوق الحمام، حيث يضم المعرض الذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية الشهر 25 لوحة زيتية من الحجم الكبير.

وفي تصريحات صحفية علق الفنان "إبراهيم فيليب" على معرضه الجديد قائلا: بعد معرضي السابق (سوق التفاح) شرعت من خلال اهتمامي بالمدرسة التعبيرية بالعمل في مشروع فني عن سوق الحمام حيث أنى أرى أن الأسواق المصرية بها خصوصية وحالة غنية من الإنسانية والفن غير موجودة بأي دولة في العالم، وهو ما دفعني لبدء العمل في تجربة (سوق الحمام) . 
وأردف قائلا: كنت أحاول تأمل البعد الإنساني والاجتماعي للبائعات، ووجدت أن الأهم من سوق الحمام هي القصص القصيرة وغير المعلنة التي تدور حول بطلات سوق الحمام من الفتيات والسيدات اللاتي يفتقدن أبسط حقوقهن في حياتهن الشاقة، ومع ذلك يتعاملن مع الظروف بمنتهى الرضا.

وتابع: يستخدم الفنان المدرسة التعبيرية في لوحاته، للتعبير عن الحالة الفنية الخاصة، و(بالتة الألوان) المختلفة وغير الحقيقية، ويمكن أن نفسر ذلك بحب الفنان وإعجابه بالمدرسة الواقعية السحرية في الرواية والتي انتشرت في امريكا اللاتينية، ثم في العالم كله حيث إنه يردد دائما أنه لا يريد أن يرسم القصص في اللوحة إنما يريد أن تحكي اللوحة كل القصص بعد أن تنتهي، و بعد أن يحملها بكل ما يستطيع من قيمة فنية وإنسانية.

والفنان "إبراهيم فيليب" من مواليد 1956 في مدينة طنطا، وهو عضو بنقابة التشكيليين، ونقابة المعلمين، وحصل على دراسات تكميلية تخصص زخرفة وإعلام، كما شارك في معارض عدة بنقابة الصحفيين ومتحف "رامتان" وأتيليه القاهرة وبينالي بورسعيد، بخلاف دورات المعرض العام من 2004 إلى 2014
 

IMG-20231008-WA0058
IMG-20231008-WA0058
IMG-20231008-WA0057
IMG-20231008-WA0057
IMG-20231008-WA0055
IMG-20231008-WA0055
IMG-20231008-WA0056
IMG-20231008-WA0056
ads
قصص قصيرة إبراهيم فيليب جاليري قرطبة المدرسة التعبيرية نقابة التشكيليين
ads