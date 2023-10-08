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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لنيوكاسل لمواجهة وست هام

نيوكاسيل
نيوكاسيل
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أعلن إيدي هويي المدير الفنى لفريق نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق نيوكاسل يونايتد كالتالى:
حراسة المرمى: نيك بوب.
خط الدفاع: كيران تريبير، جمال لاسيليس، فابيان شار، دان بورن.
خط الوسط: شون لونجستاف، برونو جيمارايش، إليوت أندرسون.
خط الهجوم: ميغيل ألميرون، أليكسندر إيساك، ساندرو تونالي.

ويحتل فريق نيو كاسل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بينما يقع وست هام يونايتد فى المركز السابع برصيد 13 نقطة.

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