أعلن إيدي هويي المدير الفنى لفريق نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق نيوكاسل يونايتد كالتالى:
حراسة المرمى: نيك بوب.
خط الدفاع: كيران تريبير، جمال لاسيليس، فابيان شار، دان بورن.
خط الوسط: شون لونجستاف، برونو جيمارايش، إليوت أندرسون.
خط الهجوم: ميغيل ألميرون، أليكسندر إيساك، ساندرو تونالي.
ويحتل فريق نيو كاسل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بينما يقع وست هام يونايتد فى المركز السابع برصيد 13 نقطة.
البوابة سبورت
الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لنيوكاسل لمواجهة وست هام
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أعلن إيدي هويي المدير الفنى لفريق نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
أعلن إيدي هويي المدير الفنى لفريق نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.