الدوري الإنجليزي.. تشكيل هجومي لنيوكاسل لمواجهة وست هام

أعلن إيدي هويي المدير الفنى لفريق نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق نيوكاسل يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير، جمال لاسيليس، فابيان شار، دان بورن.

خط الوسط: شون لونجستاف، برونو جيمارايش، إليوت أندرسون.

خط الهجوم: ميغيل ألميرون، أليكسندر إيساك، ساندرو تونالي.



ويحتل فريق نيو كاسل المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بينما يقع وست هام يونايتد فى المركز السابع برصيد 13 نقطة.