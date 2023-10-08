متحف تل بسطا يفتتح معرضا مؤقتا بعنوان "زعماء وقادة أكتوبر"

أكد الدكتور ممدوح غرا،ب محافظ الشرقية، أن المعارض التراثية تسهم في تثقيف وتعليم الأفراد بماضيهم وحاضرهم، بل وتلعب دورا مهما في إحياء التراث والساحة الثقافية، فضلاً عن تعزيز التواصل والترابط بين أبناء المجتمع، لافتاً إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بالتراث وتعزيز الهوية الوطنية.

وأشار محافظ الشرقية الى أهمية تسليط الضوء على المناسبات و الأعياد التي يحتفل بها الشعب المصري مثل عيد تحرير سيناء ونصر أكتوبر العظيم ، لأنها تساعد على ترسيخ مفهوم الوطنية لدى الأجيال الحديثة ، وتشجيعهم على العمل المتواصل، فالأوطان تبنى بالعمل والولاء واشباعهم بالعقيدة المصرية وحبهم للوطن في ظل وسائل تواصل اجتماعي تعمل على تقزيم الإنجازات للدولة المصرية.

وتزامنا مع الاحتفالات بانتصار اكتوبر المجيد افتتح إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق اليوم معرضًا مؤقتًا بعنوان "زعماء وقادة أكتوبر" ، حيث يأتي هذا المعرض ضمن مجموعة المعارض المؤقتة التي يقيمها متحف تل بسطا لنشر الوعي الثقافي والأثري وذلك بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، ويستمر المعرض لمدة شهر و يعرض مجموعة من الصور لزعماء وقادة حرب أكتوبر المجيدة ، بالإضافة إلى بعض المعلومات والتي تجسد أحداث حرب أكتوبر بدأ من الضربة الجوية حتى توقيع معاهدة السلام والتي بموجبها استعادت مصر كافة أراضيها.

وأضاف مدير متحف تل بسطا بالزقازيق ، انه تم تنظيم ندوة تثقيفية على هامش المعرض عن نصر أكتوبر المجيد والبطولات التي قدمها الجنود المصريون من ملاحم بطولية وتضحيات، دفاعًا عن أرض الوطن خلال حرب اكتوبر1973، ، تحدث فيها جنود مقاتلين من محافظة الشرقية خاضوا حرب أكتوبر والعبور العظيم وهم (بدر محمد مصطفى –محمد عبد الفتاح محمد –مصطفى احمد عبد العزيز ). وحضر افتتاح المعرض والندوة عدد من طلبة قسم التاريخ بكلية الأداب جامعة الزقازيق وطلبة كلية التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر والعاملين بمتحف تل بسطا .