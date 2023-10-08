الليلة.. "صندوق سوناتا" و"جسر آرتا" ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج اليوم الأحد عرضين مسرحيين لفرقتي أسيوط والمنيا، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ30 "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.



يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "صندوق سوناتا"، لفرقة أسيوط المسرحية، وهو من إعداد وتأليف مروة فاروق، دراما تورج وإخراج مادونا هاني، ويعرض في تمام الساعة السادسة مساء.



"صندوق سوناتا" تدور أحداثه حول فتاة "هي" وجدت نفسها داخل صندوق للموسيقى مع ضميرها متجسد معها، فتأكل الفتاة من التفاحة المتدلية من أعلى رغم اعتراض ضميرها على ذلك، لتكون هذه القضمة هي بمثابة نقطة البداية التي تنطلق منها أحداثها الحياتية ورحلتها للبحث عن الذات وإيجاد المعني، فكلما كانت متناغمة مع نفسها وأهدافها كلما تحرك الصندوق نحو أهدافها وحقيقتها.



أما العرض المسرحي الثاني يحمل عنوان "جسر أرتا" لفرقة المنيا المسرحية، وهو من تأليف جورج ثيوتوكا، وإخراج وائل مجدي، ويعرض في تمام الثامنة مساء.



تدور فكرة النص حول آيهما أقسى على الإنسان أن خسر ذاته أم أن خسر من يحب؟ وما هو الأغلى والأعز، العمل أم الكيان الأسري؟، ويعرض الكاتب مفهوم مصلحة المدينة وهو مصطلح يعلي من شأن المجتمع ويميزه عن الفرد الواحد في الحقوق والمستحقات، فالتضحية الفردية قيم واحدة من أهم قيم المجتمع اليوناني القديم وذلك من أجل إعلاء قيمة المجتمع بأفراده.



المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتتكون لجنة التحكيم من د. أحمد مجاهد رئيسا، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا.



يشارك بالمهرجان هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.

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