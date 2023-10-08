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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. فيرجسون يقود برايتون لمواجهة ليفربول

برايتون
برايتون
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أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول، وذلك بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالى:
حراسة المرمى: بارت فيربوغين.
خط الدفاع: جويل فالتمان، إيغور خوليو، لويس دينك، باسكال غروز.
خط الوسط: سولومون مارش، كارلوس باليبا، سيمون ادينجرا، جواو بيدرو جيونغيورا، كاورو ميتوما.
خط الهجوم: ايفان فيرجسون.
ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بينما يقع برايتون فى المركز السادس برصيد 15 نقطة.

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الدوري الإنجليزي برايتون ليفربول تشكيل فريق برايتون
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